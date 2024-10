Une nouvelle défaite pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée n’a toujours pas marqué le moindre point en 1re ligue de hockey sur glace. La formation jurassienne a concédé une troisième défaite en autant de rencontres depuis la reprise samedi à domicile. Elle s’est inclinée 4-1 contre Sion. Les deux équipes se sont tenues au coude à coude durant la première moitié de la rencontre. Les filets n’avaient pas tremblé à la mi-match. Ce sont les Valaisans qui ont marqué la première réalisation de la soirée à la 33e. Ces derniers ont fait le break dans le troisième tiers en inscrivant le 2-0 à la 47e. Le HCDV a tenté de revenir dans cette partie. Il a réduit l’écart par l’intermédiaire de Leo Gygax à la 52e. Les hommes de Gilles Voirol ont essayé le tout pour le tout en fin de rencontre en sortant leur gardien Stéphane Panseri à deux minutes de la sirène finale. Ce coup de poker n’a pas fonctionné car les Fantômes ont encaissé deux buts dans la cage vide. « Il nous a manqué un peu de tout aujourd’hui. On n’était pas assez bon dans les duels et on n’a pas mis assez de pucks au net », déclarait le joueur delémontain Swen Meusy à la fin de la rencontre. Cette défaite s’apparente aux deux dernières pour l’attaquant : « On a quand même fait deux bons premiers matches. Il y avait de la structure et on a écouté ce que le coach nous a dit. Aujourd’hui, on reçoit deux buts dans la cage vide mais on a réussi à revenir dans la partie». Le HC Delémont-Vallée reste logiquement au fond du classement après cette défaite. Il tentera de corriger le tir le week-end prochain sur la glace de Saastal qui n’a, également, pas encore débloqué son compteur. Swen Meusy ne perd pas espoir quant à la suite de la saison : « On est confiant. Il faut rester positif et on va repartir du bon pied ». /fwo