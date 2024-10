Toujours pas le moindre point pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée poursuit sa série noire. Les Fantômes se sont inclinés 5-3 sur la glace de Saastal samedi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Ils ont été menés pratiquement tout le match après avoir concédé l’ouverture du score dès la 4e minute. Les Valaisans ont fait le break en marquant une nouvelle fois avant le retour aux vestiaires et ont conforté leur avance à la 27e en situation de power-play. Mais les Jurassiens ont bien réagi et ont réduit l’écart dans la foulée par Célien Gygax avant de revenir à une petite longueur des locaux à la 34e grâce à Léo Gygax. Ils ont concédé un nouveau but en début de dernier tiers, mais n’ont pas baissé les bras. Mael Gerber a trouvé le chemin des filets à la 46e minute pour redonner espoir aux siens. Saastal a finalement renforcé la décision à 90 secondes de la sirène finale. Les Fantômes ne sont donc pas passés loin de revenir, mais ont probablement été punis par une trop grande indiscipline. Ils ont en effet concédé pas moins de sept pénalités sur l’ensemble du match (contre trois pour Saastal).

Le HC Delémont-Vallée subit un 4e revers en autant de rencontres disputées en championnat. Il reste bon dernier à trois points de la barre et de leur adversaire du jour. /cra