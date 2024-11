Le HC Delémont-Vallée craque dans le dernier tiers

Le HC Delémont-Vallée continue son mauvais début de saison en 1re ligue de hockey sur glace. Il a perdu 4-1 face à Rarogne sur sa glace samedi en début de soirée. Les Vadais ont concédé l’ouverture du score à la 35e, mais ils ont bien réagi et ont égalisé 70 secondes plus tard grâce à Swen Meusy. Ils sont repassés derrière dès l’entame du dernier tiers avant de craquer en fin de match et d’encaisser deux nouveaux buts en une minute (56e et 57e).

Le HCDV enchaîne avec une deuxième défaite de rang, la sixième en sept matches de championnat. Il comptabilise trois points et reste avant-dernier à trois unités de la barre avant les rencontres de ses adversaires directs. /cra