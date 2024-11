Une victoire encourageante pour le HCDV

Un duel de bas de classement rondement mené par le HC Delémont-Vallée. Les Fantômes ont dominé Adelboden 4-0 samedi soir à la maison. Face au premier relégable du championnat de 1re Ligue, la lanterne rouge delémontaine a ravi les 115 spectateurs présents en ouvrant la marque après six minutes de jeu grâce à Yanis Giulieri. Maël Gerber a imité son coéquipier à la 18e minute pour inscrire le but du break. Léo Gygax a augmenté l’écart à la 33e et Jiyan Kivanç en a fait de même en fin de match, à la 55e, pour offrir au HCDV une victoire importante dans la course au maintien. Si ce succès ne permet toutefois pas aux hommes de Gilles Voirol de quitter leur costume de lanterne rouge, il les place à deux longueurs de la barre. /nmy