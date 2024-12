Delémont-Vallée fait parler la poudre

Le HC Delémont-Vallée s’éclate offensivement et retrouve le goût de la victoire. Après deux défaites de rang, les hockeyeurs jurassiens de 1re ligue ont battu Prilly 6-3, mercredi soir, sur la glace de la capitale jurassienne. Les hommes de Gilles Voirol ont rapidement mené au score grâce à un but de Ken Steiner. Les Vaudois sont revenus à la marque peu de temps après, alors que le 2-1 de Thibaut Henry marqué à dix secondes de la première sirène aura pesé lourd dans la balance. La deuxième période aura vu les deux équipes se rendre coup pour coup, les visiteurs de la banlieue lausannoise profitant du manque de rigueur du HCDV qui a encaissé à chaque fois rapidement après avoir fait le break. Il a finalement fallu attendre le dernier tiers-temps pour voir Delémont-Vallée plier l’affaire grâce à Thibaut Henry et David Beuret qui ont fait passer le score de 4-3 à 6-3 en trois minutes. Cette victoire permet au HCDV de rester à sept points de la 9e place occupée par Saastal. Les Delémontains se déplacent encore à Morges samedi avant de pouvoir profiter des fêtes. /mle