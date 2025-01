Deuxième victoire de suite pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée décroche une deuxième victoire de rang dans le championnat de 1re Ligue de hockey sur glace. Il s’agit d’une première pour les Vadais lors de la saison 2024/2025. Le HCDV a battu Vallée de Joux, dernier au classement, 6-3 mercredi soir à domicile. Les Vadais étaient menés 1-0 après le premier tiers-temps. Ils ont toutefois marqué trois buts de suite dans la deuxième période grâce à Matt Meusy, Gaetan Struchen et Jonas Zinkl pour mener 3-2. Matt Meusy a marqué son second but du match à la 44e mais les Neuchâtelois sont à nouveau revenus à une longueur deux minutes plus tard. Cyril Taillard et Swen Meusy ont assuré la victoire du HCDV à la 49e et à la 50e minute. Les Vadais sont toujours avant-derniers au classement mais ne comptent plus que quatre points de retard sur le premier non-relégable. /fco