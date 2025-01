Le HC Delémont-Vallée remporte le derby de 1re ligue

Le HC Delémont-Vallée s’offre le derby et se rapproche de la barre. Les Jurassiens ont battu Tramelan 5-3 vendredi soir dans leur patinoire dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Ils ont parfaitement débuté la rencontre face au 2e du classement et ont ouvert le score dès la 3e minute grâce à Léo Gygax. Les Tramelots sont revenus au score à la demi-heure de jeu, mais le HCDV a repris l'avantage cinq minutes plus tard après une réussite de Ken Steiner. Swen Meusy a ensuite doublé l’écart à la 38e en supériorité numérique. Malheureusement, les Fantômes ont concédé dès l'entame du dernier tiers avant de craquer une nouvelle fois à la 52e minute. Mais ils ont su garder la tête froide et sont repassés devant à la 58e grâce à Maël Gerber. Le Jurassien s’est même offert un doublé dans la cage vide à 20 secondes de la sirène finale pour sceller le score. « C’est une victoire qui fait énormément de bien. On a tous travaillé ensemble, on s’est battu fort du début à la fin et on s’est sacrifié pour l’équipe », détaille le double buteur du soir.