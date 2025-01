Le HCDV domine le leader dans sa course effrénée pour le maintien

Le HC Delémont-Vallée s’offre le leader dans sa course folle pour le maintien en 1re ligue de hockey sur glace. Les joueurs de la capitale ont dominé Guin 5-4 mercredi soir à domicile. Il s’agit de leur quatrième victoire sur les cinq derniers matches. Cette forme radieuse permet au HCDV de revenir à un point du 9e et premier non-relégable Adelboden que les Delémontains iront affronter dans dix jours lors de la dernière journée du championnat régulier. Avant cela, ils défieront Saastal, aussi relégable, ce samedi pour leur dernier match à domicile.





La course en tête du début à la fin, mais avec des frayeurs

Le HC Delémont-Vallée a ouvert la marque après dix secondes de jeu par Jiyan Kivanç, bien imité onze minutes plus tard par Swen Meusy. Il a ensuite fallu attendre le troisième tiers-temps pour voir Guin réagir. Les Fribourgeois ont réduit l’écart vingt secondes après le retour sur la glace. Cyril Taillard a pu redonner deux longueurs d’avance à la 44e. Sauf que jusqu’au bout, le HCDV n’a pas réussi à clairement distancer son adversaire. Les visiteurs sont revenus à 3-2 à la 51e, puis Ken Steiner a réalisé le break six minutes plus tard avant un nouveau rapprochement du leader. Le doublé de Jiyan Kivanç pour le 5-3 semblait assurer la victoire aux Jurassiens mais Guin a encore marqué... à une seconde de la sirène finale. Les Fantômes ont ainsi pu et su garder leur avance jusqu’au bout. /nmy