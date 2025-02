Le HCDV passe au-dessus de la barre et entrevoit même les play-off

Et si le HC Delémont-Vallée faisait mieux que se sauver en 1re ligue de hockey sur glace ? En l’emportant 4-2 contre Saastal samedi soir à domicile, les Jurassiens grimpent au 9e rang du classement et passent au-dessus de la barre. A une journée de la fin du championnat régulier, le HCDV est donc sorti de la zone du tour contre la relégation et se trouve même à deux points de la 7e et de la 8e place synonyme de play-off. En cas de succès à Adelboden, 10e à deux points des Delémontains, samedi prochain en clôture du championnat régulier, et d’une défaite d’Université Neuchâtel ou de Rarogne, les Fantômes seront qualifiés pour les séries finales.





Des Fantômes intraitables

Face à Saastal, trois points derrière eux au coup d’envoi, les Delémontains ont acquis un sixième succès en huit matches en championnat. Mais les débats ont mal commencé pour les locaux avec l’ouverture du score concédée après seulement deux minutes de jeu. Evan Fluri a toutefois profité d’un jeu de puissance pour égaliser à la 11e. Le power-play jurassien a encore été efficace en deuxième période. Swen Meusy à la 27e et Evan Fleury, à nouveau, 68 secondes plus tard ont permis aux Fantômes de prendre le large en supériorité numérique. Léo Gygax a même ajouté un quatrième but à la 31e. La réussite des Valaisans à 86 secondes de la sirène finale n’a pas fait vaciller le HCDV qui poursuit sa folle remontée au classement. /nmy