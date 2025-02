Le HC Delémont-Vallée peut avoir des regrets

Le HC Delémont-Vallée débute sa lutte pour le maintien par une victoire. Les hockeyeurs de la capitale jurassienne ont gagné 4-3 après prolongations contre Vallée de Joux samedi soir à domicile à l’occasion du premier match du tour de relégation de 1re ligue. Après un premier tiers sans but, ils ont ouvert le score en situation spéciale par l’intermédiaire de Swen Meusy à la demi-heure de jeu. Son compère Matt Meusy a doublé la mise deux minutes plus tard, une nouvelle fois en supériorité numérique. Thibaut Henry a donné un avantage confortable de trois buts à son équipe à la 42e minute. Mais les Vaudois n’avaient pas dit leur dernier mot. Les Fantômes ont encaissé coup sur coup à la 46e, puis à la 50e alors qu’ils jouaient avec un homme de plus sur la glace. L’égalisation est finalement tombé à la 58e à trois contre cinq après un enchaînement de pénalités. Le HCDV est tout de même allé décroché sa victoire en prolongations grâce à Thibaut Henry, mais peut avoir des regrets en perdant un point face au dernier de la saison régulière. Les Jurassiens se hissent en tête du groupe de cinq équipes qui luttent contre la relégation, à égalité de points avec Lucerne chez qui ils se déplaceront mardi à 20h. /cra