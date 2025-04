« Rendez-vous sport » : le retour du championnat féminin d’inline hockey

Les joueuses d'inline hockey retrouvent leur championnat de Suisse. Annulé l'an dernier faute d'un nombre d'équipes suffisant, le championnat féminin a repris ce week-end pour une nouvelle saison. Dans le Jura, les clubs de Bassecourt et Rossemaison sont de la partie. Le retour de la compétition réjouit la présidente des Eagles de Bassecourt, Mélanie Anken : « On voit, dans plusieurs clubs, que le mouvement junior comporte beaucoup de filles donc c’était très important de retrouver un championnat féminin ». Le club peine toutefois à trouver des recrues et se dit « preneur de nouvelles joueuses ».