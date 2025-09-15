« Rendez-vous sport » : Les charges dans le hockey féminin

Notre consultante Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » pour parler de la nouveauté ...
« Rendez-vous sport » : Les charges dans le hockey féminin

Notre consultante Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » pour parler de la nouveauté dans le règlement du hockey sur glace féminin. Les charges sont à présent autorisées en 1re division.

Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » ce lundi. Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » ce lundi.

« Le Rendez-vous sport » s’intéresse ce lundi à une révolution dans le hockey sur glace féminin. La saison a repris le week-end dernier en Postfinance Women’s League, la première division suisse. Pour la première fois, les filles ont pu faire usage des charges. Des charges qui sont cette fois-ci autorisées et non plus seulement tolérées comme c’était le cas la saison dernière. Cette décision a été prise tout récemment par la Fédération suisse qui a décidé d’appliquer ce changement uniquement en Ligue A pour l’instant. Notre consultante Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » pour parler de cette évolution.

« C’est une bonne chose pour le hockey féminin suisse. On a un certain retard par rapport aux États-Unis ou au Canada et même sur certaines nations européennes comme en Suède », explique l’ancienne internationale. Pour elle, cette évolution permettra de gommer en partie l’écart qu’il existe avec les meilleures équipes. Toutefois, il faudra, selon elle, un temps d’adaptation, tant au niveau de l’arbitrage que des joueuses. Pour Sarah Forster, il faut que cette règle soit démocratisée plus tard dans les autres ligues nationales. /lge


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le HCA s'effondre à Davos

Le HCA s'effondre à Davos

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 19:22

Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie giflé aux Grisons

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 18:07

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Articles les plus lus

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie giflé aux Grisons

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 18:07

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Un champion trop solide pour Ajoie

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12