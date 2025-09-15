« Rendez-vous sport » : Les charges dans le hockey féminin

« Le Rendez-vous sport » s’intéresse ce lundi à une révolution dans le hockey sur glace féminin. La saison a repris le week-end dernier en Postfinance Women’s League, la première division suisse. Pour la première fois, les filles ont pu faire usage des charges. Des charges qui sont cette fois-ci autorisées et non plus seulement tolérées comme c’était le cas la saison dernière. Cette décision a été prise tout récemment par la Fédération suisse qui a décidé d’appliquer ce changement uniquement en Ligue A pour l’instant. Notre consultante Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » pour parler de cette évolution.
« C’est une bonne chose pour le hockey féminin suisse. On a un certain retard par rapport aux États-Unis ou au Canada et même sur certaines nations européennes comme en Suède », explique l’ancienne internationale. Pour elle, cette évolution permettra de gommer en partie l’écart qu’il existe avec les meilleures équipes. Toutefois, il faudra, selon elle, un temps d’adaptation, tant au niveau de l’arbitrage que des joueuses. Pour Sarah Forster, il faut que cette règle soit démocratisée plus tard dans les autres ligues nationales. /lge