« Rendez-vous sport » : Les charges dans le hockey féminin

« Le Rendez-vous sport » s’intéresse ce lundi à une révolution dans le hockey sur glace féminin. La saison a repris le week-end dernier en Postfinance Women’s League, la première division suisse. Pour la première fois, les filles ont pu faire usage des charges. Des charges qui sont cette fois-ci autorisées et non plus seulement tolérées comme c’était le cas la saison dernière. Cette décision a été prise tout récemment par la Fédération suisse qui a décidé d’appliquer ce changement uniquement en Ligue A pour l’instant. Notre consultante Sarah Forster était l’invitée de « La Matinale » pour parler de cette évolution.