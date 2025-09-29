« Rendez-vous sport » : HC Delémont-Vallée

Ce sera donc une saison particulière pour le HCDV qui a pour objectif de mettre encore plus le focus sur le développement des jeunes, selon le président. « On souhaite orienter l’ensemble de nos compétences sur notre mouvement junior. On va bosser avec un nouvel entraineur professionnel. On a un fil rouge très clairement établi pour la formation des jeunes », raconte Vincent Queloz. C’est Pierrick Rézard qui aura pour mission de remplir ces objectifs. Le Français a, par le passé, été entraineur en ligue Magnus. Son but sera de former les jeunes pour atteindre les meilleurs niveaux de la région, car la collaboration avec les autres clubs est importante pour Vincent Queloz. « Cela fait plusieurs années qu’on travaille avec les autres clubs. Il est important d’avoir un appui supplémentaire et de pouvoir travailler encore mieux. L’esprit de clocher reste malheureusement encore un peu trop ancré. Mais on discute beaucoup entre les différents mouvements juniors pour amener les jeunes à l’endroit qui leur convient le mieux », explique-t-il. Le président du HCDV ne cache pas sa volonté de revoir naître une équipe active prochainement. /lge