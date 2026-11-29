Lucas Pinheiro Braathen a remporté son 2e géant de la saison dimanche à Copper Mountain devant Stefan Brennsteiner (à 0''14) et Anton Grammel (à 0''54). Marco Odermatt s'est contenté du 8e rang.

Déjà vainqueur à Sölden, Pinheiro Braathen a confirmé dans le Colorado qu'il était le nouvel homme à battre dans la discipline. En 2e manche, il a devancé d'un souffle le lauréat sortant Brennsteiner pour s'adjuger un 3e succès en quatre départs cette saison. L'Autrichien peut nourrir des regrets, lui qui avait signé le meilleur temps sur le premier tracé avec 0''33 d'avance sur le Brésilien.

Sur une piste qui a plongé dans la pénombre par rapport à la première manche, la surprise est venue de l'Allemand de 28 ans Anton Grammel. Quatrième de la première manche, il est parvenu à se hisser sur le podium pour la première fois de sa carrière, devançant l'Autrichien Joshua Sturm de moins de deux dixièmes (4e à 0''71).

Les Suisses hors du coup

Après avoir frôlé l'élimination sur le premier tracé en percutant une porte et concédé 0''73 sur le podium provisoire, Marco Odermatt n'a pas réussi de folle remontée. En quête d'un 30e succès en géant, le Nidwaldien a perdu toute chance sur le haut du tracé et a échoué à 0''96 du vainqueur, manquant la 3e place pour 0''42. Troisième à Sölden, le quadruple vainqueur du petit globe du géant doit cette fois se contenter d'un top 10.

Les trois autres Suisses au départ de cette deuxième manche ont terminé au-delà de la 10e place. Le skieur des Barzettes Luca Aerni a marqué ses premiers points de l'hiver terminant 12e (à 1''28). Neuvième l'an dernier, le Grison Thomas Tumler doit se contenter cette fois du 17e rang (1''53).

Huitième après le premier tracé, Loïc Meillard a commis une erreur peu après à la mi-course et s'est classé 22e (+1''83). Le skieur d'Hérémence devra encore attendre avant de décrocher un 40e podium en Coupe du monde.

/ATS