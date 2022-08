St-Ursanne - Les Rangiers remet les gaz

La tâche n’a pas non plus été simple pour les organisateurs d’un point de vue financier. Le budget de 400'000 francs, dont 250'000 francs proviennent du sponsoring, est compliqué à boucler : « Cela est dû à trois facteurs. Certaines entreprises n’ont pas encore passé le cap du Covid, alors que d’autres ne reçoivent pas la matière pour travailler à cause de la guerre en Ukraine. Et enfin le fait d’avoir ce frein avec l’autorisation d’utiliser la route St-Ursanne - Les Rangiers qui faisait planer le risque que la course soit annulée a retenu certains partenaires. Les questions environnementales n’aident pas non plus les sports motorisés, mais nous avons pu montrer que nous faisions aussi des efforts de ce côté-là qui nous ont valu une distinction de la part de la FIA », poursuit Jean-Claude Salomon. La course St-Ursanne - Les Rangiers a été certifiée une étoile* par la commission Environnement et Développement de la Fédération internationale de l'automobile. Les actions entreprises par le comité d’organisation portent notamment sur les domaines de la promotion, du bruit, des déchets ou encore de la circulation.