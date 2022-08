Le retour de Roland Bossy sur St-Ursanne - Les Rangiers

La Course de côte internationale St-Ursanne - Les Rangiers a manqué à Roland Bossy. Le pilote ajoulot sera au départ ce week-end de la 77e édition. Cela fait 12 ans qu’il n’a plus disputé cette épreuve automobile. Il l’avait remportée en 2001 et 2003 en battant le record au passage. Roland Bossy se réjouit de retrouver les pentes des Grippons, du Malrang et du Petit Susten : « J’ai toujours eu envie de revenir. C’est une course spéciale pour moi, car je suis né ici, et c’était une expérience incroyable de gagner, ça reste des souvenirs extraordinaires. Je suis un peu comme un enfant, c’est une joie énorme ». Avant de mettre les gaz ce week-end, Roland Bossy et son équipe ont dû mettre sa voiture en place vendredi. Il s’agit de préparer les essences, les pneus et les différents réglages de la monoplace Dallara Spiess F314 mise à disposition par un partenaire.

Roland Bossy a déjà disputé la Course de Côte Ayent-Anzère depuis son retour à la compétition, avec une 3e place à la clé. Mais pour son retour sur St-Ursanne - Les Rangiers, le citoyen de Porrentruy ne veut pas se mettre de pression inutile. Il souhaite bien préparer sa voiture et aller à la limite de ce qu’il peut faire pour rivaliser avec les 16 autres pilotes de sa classe. /emu