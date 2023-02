Rendez-vous sport : le retour de la Formule 1

Les pilotes de Formule 1 sont dans les startings blocks : la nouvelle saison va débuter ce dimanche à Bahreïn après plus de trois mois de pause. Alors, quelles nouveautés dans ce championnat automobile ? Qui pour succéder à Max Verstappen et Red Bull ? Rendez-vous sport a passé ce lundi cette nouvelle saison en revue avec Jacques Deschenaux, commentateur de la Formule 1 à la télévision pendant plus de 30 ans qui se rendra à Bahreïn pour ce premier Grand Prix de la saison. « On va repartir avec les mêmes, Red Bull sera à nouveau l’équipe à battre et Ferrari et Mercedes les principaux challengers », selon Jacques Deschenaux. /mmi