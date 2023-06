Rendez-vous sport : Grégoire Saucy ne va rien lâcher

Ce n’est pas un week-end infructueux qui va altérer la confiance et l’ambition de Grégoire Saucy. Le pilote vadais de Formule 3 n’a fait aucun point sur le circuit de Barcelone, ce week-end, lors de la 4e manche du Championnat du monde. Le Jurassien ne va toutefois pas en rester là et entend rebondir dès le prochain Grand Prix sur le circuit d’Autriche, ce d’autant plus qu’il peut s’appuyer sur un début de saison prometteur avec notamment des podiums à Monaco et en Australie. Décidé, Grégoire Saucy indique que son écurie Art Grand Prix lui accorde une grande confiance et que ça lui permet de mieux appréhender les réglages de sa monoplace. Le Jurassien, qui avait fait du titre son objectif ambitieux du début de saison, n’a pas perdu espoir : « Le championnat est encore long et tout est très serré », martèle-t-il. Prochain rendez-vous pour Grégoire Saucy au début du mois de juillet sur le circuit d’Autriche. /mle