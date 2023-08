Organisation difficile pour St-Ursanne - Les Rangiers

Les moteurs vrombiront pour la 78e fois entre St-Ursanne et Les Rangiers. La course automobile de côte internationale se tiendra les 19 et 20 août sur le parcours de 5'180 m pour 350 m de dénivelé positif. Il s’agit de la seule manche helvétique inscrite au championnat d’Europe de la montagne. Le comité d’organisation de Saint-Ursanne – Les Rangiers a connu des difficultés financières pour l’organisation de la course qui peuvent être expliquées par trois facteurs. Selon le président du comité Jean-Claude Salomon, « les contre-coups de la pandémie arrivent maintenant dans les entreprises puisqu’elles doivent rembourser les prêts Covid ». Il indique également que la guerre en Urkraine et les problèmes liés à l’environnement empêchent certaines entreprises de soutenir la manifestation. Ces soutiens composent pourtant la majorité du demi-million de francs nécessaire pour l’organisation de la course. Le comité a donc dû prendre quelques mesures vis-à-vis des spectateurs. « Nous avons supprimé la navette Cornol - Les Malettes – Glovelier et la retransmission en direct du départ jusqu’aux Grippons ». Une nouvelle navette entre Glovelier et les Grippons sera mise sur pied.







Le comité d’organisation, déjà certifié « une étoile » par la FIA, a mis en place de nouvelles améliorations environnementales. Jean-Claude Salomon explique « qu’un nouveau carburant qui permet de faire des économies de CO2 très intéressantes sera présent sur cette édition de St-Ursanne – Les Rangiers ». De son côté, le comité d’organisation se déplacera avec des véhicules électriques.