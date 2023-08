Christian Merli garde sa couronne sous la canicule

Christian Merli brave la canicule pour s’adjuger sa deuxième victoire sur la course de côte internationale St-Ursanne-Les Rangiers. Le pilote italien a remporté dimanche la 78e édition de cette manifestation qui est la seule manche helvétique à compter pour le championnat d’Europe de la montagne. Pour décrocher sa deuxième couronne, le Transalpin a bouclé les deux manches en 3’25’’183. Sans pour autant battre son record sur ce tracé, il a devancé le Bernois Marcel Steiner d’un peu moins d’une seconde et l’Argovien Robin Faustini de plus d’une seconde et demi.

Au niveau régional, le Bruntrutain Roland Bossy a été le mieux classé au scratch. Il termine le week-end à la 13e place à une trentaine de secondes du podium. Plus d’une quarantaine de pilotes des environs étaient en lice. Vous retrouvez tous les résultats ici.