Rendez-vous sport : les courses automobiles face à l’impact environnemental

C’est un vaste débat… souvent, les courses automobiles sont critiquées pour leur impact environnemental. Pollution et bruit sont les éléments les plus décriés. Différentes mesures ont été prises pour réduire au maximum ces impacts. Récemment, un nouveau carburant est arrivé sur le marché. Produit grâce à de l’huile qui a servi pour la confection de frites ou de déchets verts, ce carburant coûte beaucoup plus cher que le traditionnel (ndlr : il faut compter environ 5-6 francs par litre). « C’est un vrai problème », selon Roland Piquerez, directeur de course à St-Ursanne – Les Rangiers. Mais cela offre aussi des perspectives… Roland Piquerez souligne que les responsables d’une course ne peuvent pas influencer les sensibilités des pilotes. Par contre, ils peuvent travailler sur les à-côtés pour diminuer l’impact sur l’environnement. Ainsi, aux Rangiers, des navettes électriques ont été mises en place, par exemple. /mle