Grégoire Saucy quitte la F3 pour l’endurance et McLaren

Il s’agit de l’ancienne catégorie LMGTE (Le Mans Grand Tourisme Endurance) qui disparaît au profit de voitures répondant à la règlementation GT3. Grégoire Saucy devrait donc participer à l’une des plus prestigieuses courses du monde en juin prochain. « Ce sera ma première participation à la mythique course des 24h du Mans », se réjouit le pilote jurassien de 23 ans sur les réseaux sociaux. Sa saison sera composée de huit grandes courses et d’un prologue dès le mois de février au Qatar. /comm-jpi