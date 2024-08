St-Ursanne – Les Rangiers se refait une santé

St-Ursanne – Les Rangiers rebondit après une édition 2023 compliquée. La 79e édition de la course de côte automobile se déroulera le week-end des 17 et 18 août prochains. Il s’agit de l’unique manche helvétique du championnat d’Europe de la montagne. 195 pilotes sont attendus sur les routes, c’est près de 40 de plus que l’an passé. Parmi les 16 pays représentés se trouveront de nombreux Suisses dont une quarantaine de Jurassiens. « Les pilotes adorent les Rangiers. C’est une course très rapide et très technique et je pense que c’est un réel succès pour eux de pouvoir revenir aux Rangiers », se réjouit le président de la course Jean-Claude Salomon. La manifestation a rencontré quelques difficultés financières l’année dernière, mais « le problème a été réglé. Pour cette édition, on a récolté 50% du budget, soit 250'000 francs en sponsoring. Pour moi c’est vraiment exceptionnel », sourit le président.