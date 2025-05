« Rendez-vous sport » : Akina Racing Team

On fait vrombir les moteurs ce lundi dans « Rendez-vous sport »… Alors que le slalom automobile de Bure se tiendra ce week-end, quatre jeunes pilotes de la région montreront leurs ambitions à la maison. Bryan Frésard, Antoine Broquet, Thomas Augsburger et Anastasia Barboni ont constitué, il y a quelques mois, l’association Akina Racing Team. Ils se sont regroupés dans une équipe pour renforcer leur visibilité et ainsi favoriser les levées de fonds. Bryan Frésard, président de l’association, résume les objectifs : « Faciliter la pratique du sport automobile. C’est notre passion mais ça coûte assez cher. Ça nous rend plus crédibles face aux sponsors ». A quelques jours de rouler à domicile, Bryan Frésard précise que le but principal est de « prendre un maximum de plaisir et passer un bon moment entre amis ». /mmi-fwo