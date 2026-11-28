L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a enlevé la dernière course sprint de la saison samedi à Valence. Déjà assuré d'un 8e sacre de champion du monde, Marc Marquez (Ducati) a terminé au 13e rang.

Bezzecchi, vainqueur de sa première course sprint de la saison il y a une semaine à Portimão, a récidivé sur le circuit Ricardo Tormo. Parti en tête, il a devancé l'Espagnol Jorge Martin, qui voit donc l'Italien s'emparer de la deuxième place au classement général avec un point d'avance sur le champion du monde 2024 (406 contre 405).

La moto de Marquez prend feu

La bataille pour la deuxième place du championnat reprendra dimanche, à l'occasion de l'ultime GP de la saison à Valence. Cette course sera la dernière de l'Espagnol Marc Marquez (33 ans), qui a annoncé vendredi sa retraite sportive au terme de cette saison.

Samedi, sa moto a pris feu sur la ligne de départ en raison d'un problème technique, l'obligeant à enfourcher sa 2e monture. Pour cette raison, l'octuple champion du monde a écopé d'une pénalité "double long lap", l'obligeant à effectuer deux tours plus longs que ses concurrents.

/ATS