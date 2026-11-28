George Russell (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Qatar de Formule 1. Il a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit de Lusail.

Le Britannique a devancé son coéquipier italien Kimi Antonelli (Mercedes) et son compatriote Lando Norris (McLaren) de respectivement 128 et 480 millièmes de seconde.

Une semaine après un très décevant GP de Las Vegas où il a terminé neuvième après avoir commis une erreur en voulant doubler Antonelli en fin de course, avant de se faire étriller en conférence de presse par le Néerlandais Max Verstappen, Russell a répondu de la meilleure façon en décrochant la 13e pole de sa carrière, la sixième cette saison.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a signé le quatrième chrono, devant le Français Isack Hadjar (Red Bull), qui a devancé son illustre coéquipier néerlandais Max Verstappen (Red Bull) pour la sixième fois de la saison en qualifications.

Ferrari a encore une fois été à la peine avec les septièmes et neuvièmes temps du Monégasque Charles Leclerc et de l'Anglais Lewis Hamilton. Sur la grille, les deux hommes, qui tenteront à tout prix d'éviter un nouvel incident après l'accrochage survenu durant le GP de Las Vegas, seront séparés par le Britannique Arvid Lindblad (Racing Bulls), alors que le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) complète le Top 10.

/ATS