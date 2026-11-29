Le champion du monde 2026 Kimi Antonelli (Mercedes) a survolé dimanche le GP du Qatar, avant-dernière manche de la saison de Formule 1.

L'Italien a devancé de plus de 30 secondes son coéquipier britannique George Russell, 2e, au terme d'une course sans éclat.

Antonelli, qui a décroché son 10e succès de la saison, a bénéficié d'un coup du sort qui a touché son voisin de garage: parti en pole, Russell a en effet une nouvelle fois été malchanceux puisqu'au deuxième tour, il a roulé sur des débris de polystyrène qui ont endommagé sa monoplace et lui ont probablement coûté la victoire.

Le Néerlandais Max Verstappen a pris la 4e place, devant les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Ferrari), et s'est assuré définitivement la position de dauphin au championnat du monde. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a terminé au 7e rang, devant le Français Isack Hadjar (Red Bull), le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) et le Brésilien Gabriel Bortoleto (Audi).

Une semaine après un Grand Prix ultra spectaculaire à Las Vegas, les spectateurs ont cette fois eu droit à une course terne, marquée par très peu de dépassements. Et comme la FIA avait imposé deux arrêts aux stands à toutes les voitures en raison de la dégradation des pneus toujours très importante sur le circuit de Losail, la stratégie n'a pas pu pimenter l'épreuve qatarienne, qui a fait recette malgré le contexte sécuritaire incertain au Moyen-Orient.

/ATS