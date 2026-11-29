L'octuple champion du monde Marc Marquez a terminé sa carrière dimanche en prenant la 2e place du Grand Prix de Valence, en MotoGP. Il a été devancé par son compatriote Raul Fernandez.

Sur le circuit Ricardo-Tormo de Valence, devant près de 100'000 spectateurs et dans l'émotion immense des proches de Marc Marquez et de son écurie Ducati, le Catalan de 33 ans a une dernière fois salué ses fans lors d'un dernier tour où il a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), troisième.

Marquez, qui s'était assuré un huitième titre de champion du monde il y a une semaine, a disputé cette dernière course sur une moto spéciale dorée.

Raul Fernandez a quant à lui signé sa deuxième victoire en MotoGP après celle obtenue sur le GP d'Australie en 2025. Quatrième, Marco Bezzecchi s'est assuré la deuxième place au classement des pilotes.

Tout comme Marc Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Franco Morbidelli et Alex Rins ont également disputé leur dernière course dans la catégorie reine.

/ATS