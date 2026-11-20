La Suisse disputera le barrage de BJK Cup dès samedi à Nonthaburi face à la Thaïlande. La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 94) affrontera la numéro 2 locale, Mananchaya Sawangkaew (24 ans/WTA 80).

Pour le deuxième simple de la journée, le capitaine suisse Heinz Günthardt a aligné Jil Teichmann (WTA 149), qui sera opposée à la cheffe de file thaïlandaise Lanlana Tararudee (WTA 62).

En vue du double programmé dimanche, la Grisonne Simona Waltert et Naïma Karamoko ont été provisoirement désignées. Pour la Genevoise de 29 ans, actuelle meilleure Suissesse en double (81e mondiale), il s'agirait d'une première apparition dans cette compétition. Il y a un peu moins de deux semaines à Chennai, elle s'était adjugé son premier titre WTA aux côtés de Waltert.

Le vainqueur de cette confrontation disputera l'an prochain, au plus haut niveau, les qualifications pour la phase finale du tournoi.

/ATS