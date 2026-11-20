L'ex numéro un mondial de tennis Jimmy Connors est atteint d'un cancer. L'Américain de 74 ans a révélé sa maladie dans un podcast partagé avec son fils Brett.

"J'ai eu un cancer à l'oreille", a déclaré Connors en montrant son oreille gauche bandée. Le traitement se déroule bien, mais une opération est toutefois encore prévue la semaine prochaine, a-t-il précisé, sans expliciter clairement de quel type de cancer il était atteint.

L'octuple vainqueur en Grand Chelem a néanmoins profité de cette intervention pour souligner l'importance de la protection solaire. Connors a occupé la tête du classement mondial durant 268 semaines au total. Avec 109 titres sur le circuit, il détient toujours le record en la matière, devant Roger Federer (103) et Novak Djokovic (102).

/ATS