La fin d’une saison et d’un cycle au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes tire le rideau sur sa saison de Ligue A. Il a conclu son exercice dimanche soir par une défaite 3-0 à Lugano dans l’acte décisif pour la 5e place. Le VFM s’est incliné 2-1 dans la série face aux Tessinoises et termine au 6e rang du classement. Conséquence : les Jurassiennes ne disputeront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. « Ça aurait été bien de l’accrocher mais après, financièrement, ça serait plus difficile de trouver les ressources », a déclaré le président du VFM. Bertrand Faivet était en direct dans le Journal de 12h15 pour dresser le bilan de son club. Selon lui, « le VFM est à la place qui est la sienne avec cinq équipes de très bon niveau ».