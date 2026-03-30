La fin d’une saison et d’un cycle au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes tire le rideau sur sa saison de Ligue A. Il a conclu son exercice dimanche soir par une défaite 3-0 à Lugano dans l’acte décisif pour la 5e place. Le VFM s’est incliné 2-1 dans la série face aux Tessinoises et termine au 6e rang du classement. Conséquence : les Jurassiennes ne disputeront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. « Ça aurait été bien de l’accrocher mais après, financièrement, ça serait plus difficile de trouver les ressources », a déclaré le président du VFM. Bertrand Faivet était en direct dans le Journal de 12h15 pour dresser le bilan de son club. Selon lui, « le VFM est à la place qui est la sienne avec cinq équipes de très bon niveau ».
Pour le club taignon, c’est aussi la fin d’une saison agitée. Il n’a pas reconduit son entraineure Melanie Cina qui est remplacée par Romeu Filho qui sera coach intérimaire et directeur sportif. « C’est un cycle qui s’est terminé », indique Bertrand Faivet qui écarte l’idée d’une période de turbulences. Le VFM connaîtra aussi des changements au sein de son effectif avec le retrait en deuxième équipe de la capitaine Coralie Varé et l’ailière Eloane Faivet. Pour le président, qui veut remettre la formation des jeunes joueuses au cœur du projet, « il y a des filles qui sont capables de reprendre le flambeau. » La saison prochaine, le Volleyball Franches-Montagnes se reposera « sur trois étrangères avec des filles du cru ». /nmy