Coralie Varé : « Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas investie à 100% »

Ce n’est pas une décision qu’elle a prise à la légère… loin de là ! Coralie Varé a choisi de mettre un terme à sa carrière de volleyeuse de haut niveau. Elle a décidé de quitter la première équipe du Volleyball Franches-Montagnes qui milite en Ligue A pour rejoindre sa deuxième garniture en 1re ligue. A l’heure des officialités et des remerciements à Saignelégier, au terme d’un match fou gagné par le VFM dans la finale pour la 5e place, Coralie Varé a été émue aux larmes, remerciant sa famille, ses amis, le club et ses coéquipières pour « toutes ces magnifiques années ». Il faut dire qu’elle faisait partie des meubles, « La Coralie ». La capitaine franc-montagnarde a vécu de très beaux moments aux Breuleux, puis à Saignelégier, mais aussi des instants plus difficiles. Qu’importe : l’enseignante de 25 ans veut se remémorer les meilleurs moments, à commencer par le titre accompli en 2022 dans la catégorie M23 et la remontée en Ligue A il y a deux ans. Des moments « incroyables » pour cette joueuse dynamique dont la détente a fait des éclats et dont le leadership a été vecteur d’émotions et de succès dans le vestiaire taignon.