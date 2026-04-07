Coralie Varé : « Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas investie à 100% »

La capitaine du Volleyball Franches-Montagnes quitte le navire de Ligue A après huit années ...
Coralie Varé : « Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas investie à 100% »

La capitaine du Volleyball Franches-Montagnes quitte le navire de Ligue A après huit années. A 25 ans, l’enseignante veut mettre ses priorités ailleurs.

Coralie Varé a délivré ses dernières réceptions cette saison en Ligue A. (Photo : archives Jonathan Vallat) Coralie Varé a délivré ses dernières réceptions cette saison en Ligue A. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Ce n’est pas une décision qu’elle a prise à la légère… loin de là  ! Coralie Varé a choisi de mettre un terme à sa carrière de volleyeuse de haut niveau. Elle a décidé de quitter la première équipe du Volleyball Franches-Montagnes qui milite en Ligue A pour rejoindre sa deuxième garniture en 1re ligue. A l’heure des officialités et des remerciements à Saignelégier, au terme d’un match fou gagné par le VFM dans la finale pour la 5e place, Coralie Varé a été émue aux larmes, remerciant sa famille, ses amis, le club et ses coéquipières pour « toutes ces magnifiques années ». Il faut dire qu’elle faisait partie des meubles, « La Coralie ». La capitaine franc-montagnarde a vécu de très beaux moments aux Breuleux, puis à Saignelégier, mais aussi des instants plus difficiles. Qu’importe : l’enseignante de 25 ans veut se remémorer les meilleurs moments, à commencer par le titre accompli en 2022 dans la catégorie M23 et la remontée en Ligue A il y a deux ans. Des moments « incroyables » pour cette joueuse dynamique dont la détente a fait des éclats et dont le leadership a été vecteur d’émotions et de succès dans le vestiaire taignon. 

Coralie Varé : « Des moments gravés à jamais. »

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Des sacrifices qu’elle n’était plus prête à faire

Coralie Varé a fait ses débuts avec la première équipe du VFM lors de la saison 2017-2018. Elle a donc passé huit exercices en Ligue A, puis en Ligue B, puis encore en Ligue A  : «  Ce sont des années durant lesquelles on consacre pas mal de temps, quasiment tout notre temps, à ça. Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas à 100%  », reconnaît la jeune retraitée du haut niveau. Elle souligne toutes ces heures passées à l’entraînements, tous ses déplacements aux quatre coins de la Suisse, alors que la vie professionnelle suit son cours  : «  C’est compliqué. En Suisse, on doit travailler à côté. On ne peut pas être joueuse professionnelle et gagner sa vie  », affirme celle qui a récemment déménagé à Montfaucon. La passion n’ayant pas disparu comme par enchantement, Coralie Varé continuera à manier le ballon et sera un renfort de choix pour la deuxième garniture du VFM, en 1re ligue. /nmy-mle

Coralie Varé : « Ce sont vraiment des sacrifices. »

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Coralie Varé, ici lors de sa première saison avec la première équipe du VFM (2017-2018). (Photo : archives VFM) Coralie Varé, ici lors de sa première saison avec la première équipe du VFM (2017-2018). (Photo : archives VFM)


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