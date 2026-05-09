Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Le club taignon de Ligue A annonce plusieurs arrivées sur ses réseaux sociaux, dont celle de ...
Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Le club taignon de Ligue A annonce plusieurs arrivées sur ses réseaux sociaux, dont celle de l’ailière brésilienne Maria Cecilia De Paula.

De nouvelles joueuses vont garnir les rangs de l'équipe de Ligue A du VFM. (Photo : libre de droits) De nouvelles joueuses vont garnir les rangs de l'équipe de Ligue A du VFM. (Photo : libre de droits)

Les rangs de l’équipe de Ligue A du Volleyball Franches-Montagnes se garnissent. Le club jurassien annonce plusieurs arrivées sur ses réseaux sociaux. L’ailière brésilienne Maria Cecilia De Paula s’est engagée avec la formation basée à Saignelégier. L’athlétique joueuse de 26 ans arrive de Calais, en France. Elle a vécu un parcours animé en tant que professionnelle, elle qui est passée par les championnats d’Arabie saoudite, du Portugal et du Brésil.

Le VFM annonce par ailleurs les signatures de trois autres joueuses du cru : les jeunes Emma Guerne, Alana Faivet et Elona Oppliger rejoignent la première équipe. /mle


 

Fait partie du dossier «Volleyball Franches-Montagnes»

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