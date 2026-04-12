Septième titre d'affilée pour le NUC

Neuchâtel UC a décroché vendredi le septième titre national de son histoire, le septième d'affilée.

Les joueuses de la coach Laura Girolami n'ont eu besoin que de trois matches pour vaincre Kanti Schaffhouses en finale des play-off de LNA.

Le NUC, qui s'était imposé en trois sets dans les deux premiers actes d'une série prévue au meilleur des cinq matches, n'a pas non plus tremblé vendredi soir devant son bouillant public de la Riveraine. La formation neuchâteloise a dominé Kanti Schaffhouse 3-0 (25-21 25-17 25-17) pour classer l'affaire.

Neuchâtel UC signe ainsi son quatrième triplé Championnat/Coupe/Supercoupe consécutif pour asseoir un peu plus sa domination en Suisse. Ce dernier match de la saison était chargé d'émotions du côté du NUC, qui a appris cette semaine le départ de la légende du club Tia Scambray.

Les Neuchâteloises ont réalisé un exercice 2025/26 parfait, alors qu'elles s'étaient retrouvées menées deux sets à zéro par Kanti Schaffhouse en Supercoupe en octobre. Elles n'ont subi qu'une seule défaite sur la scène nationale, à la fin janvier à Schaffhouse en championnat. Et n'ont pas perdu le moindre set en play-off...

/ATS