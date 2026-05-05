Une nouvelle passeuse au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes s’attèle à la construction de son futur effectif. Il a annoncé mardi une première arrivée en vue de la prochaine saison de Ligue A. La passeuse Sarah Gomes fait son retour au sein de son club formateur. Le VFM a également dernièrement fait part de plusieurs reconductions de contrats. La topscorer du dernier exercice, la diagonale brésilienne Leticia Bonardi, la passeuse suisse Raphaela Morandi, la centrale jurassienne Vanina Membrez, la diagonale seelandaise Carine Tschanz, les libéras taignones Kimy Chappatte et Zora Chappatte et l’ailière de Saignelégier Emma Faivet évolueront toujours à la Maurice Lacroix Arena de Saignelégier la saison prochaine. En revanche, l’ailière colombienne Karen Renteria Moreno, la passeuse polonaise Patrycja Zielińska, ainsi que les centrales suisses Abigaël Gilomen, Christi Burri et Sophie Buri quittent le club, selon des annonces faites sur les réseaux sociaux. /comm-emu