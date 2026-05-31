Une internationale française au VFM

La Volleyball Franches-Montagnes a annoncé samedi l’arrivée de la centrale Clémence Garcia ...
Une internationale française au VFM

La Volleyball Franches-Montagnes a annoncé samedi l’arrivée de la centrale Clémence Garcia pour la prochaine saison de ligue A.

La centrale Clémence Garcia rejoint le VFM. La centrale Clémence Garcia rejoint le VFM.

Une centrale d’expérience pour le Volleyball Franches-Montagnes. Le club jurassien de ligue A a annoncé samedi l’arrivée de Clémence Garcia pour la saison prochaine. Formée à Béziers, l’internationale française de 29 ans y a décroché le titre national en 2018, avant de se forger un vaste parcours européen en évoluant en Belgique, en Italie, en Finlande et dans son pays. Dans son communiqué, le VFM souligne que Clémence Garcia est réputée pour sa lecture du jeu, sa présence au bloc et son expérience des compétitions de haut niveau. Il mise sur son bagage sportif et sa mentalité tournée vers la performance collective pour également accompagner le développement des jeunes joueuses. /comm-emu


 

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