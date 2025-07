CIJ: climat à protéger « pour les générations présentes et futures »

Les Etats ont 'des obligations strictes de protéger le système climatique', y compris à l'égard des futurs humains, estime mercredi la Cour internationale de justice, dans un avis consultatif très attendu par les pays frustrés de l'inaction des Etats pollueurs.

'S'agissant de l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement, la Cour considère qu'elle s'applique aussi au système climatique, qui fait partie intégrante et est une composante essentielle de l'environnement, et qui doit être protégé pour les générations présentes et futures', a déclaré le président de la Cour, Yuji Iwasawa, en synthétisant l'avis à La Haye lors d'une audience.

'Les effets néfastes des changements climatiques sont susceptibles de compromettre sensiblement la jouissance effective de certains droits de l'Homme, tels que le droit à la santé' et 'le droit à un niveau de vie adéquat', a-t-il également indiqué. La lecture de cet avis a débuté à 15h00 et se poursuit. La Cour n'a pas encore dévoilé ses conclusions sur la responsabilité des Etats.

/ATS