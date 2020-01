Un groupe privé entre dans le capital de l’Hôpital du Jura bernois

Swiss Medical Network va faire son entrée dans le capital-actions de l’Hôpital du Jura bernois. Le canton de Berne et le groupe privé l’annoncent vendredi matin dans un communiqué. Le Conseil-exécutif a décidé de céder 35% de ses parts pour près de 27 millions de francs. « Ce partenariat public-privé permet de garantir le maintien d’une offre globale de soins aigus somatiques et psychiatriques pour les francophones bernois », indiquent les deux parties dans leur communiqué. Outre son entrée au capital, Swiss Medical Network s’est engagé à investir 25 millions de francs sur les trois prochaines années pour soutenir les projets de l’Hôpital du Jura bernois sur ses sites de Moutier et St-Imier. Le contrat prévoit également une option pour une participation majoritaire dans les trois ans. Quant aux emplois, ils seront préservés d'après le gouvernement bernois et Swiss Medical Network.

Cette annonce intervient alors qu’un groupe de travail intercantonal étudie des solutions pour pérenniser l’Hôpital de Moutier. La piste d’un réseau interjurassien de psychiatrie avait notamment été privilégiée.



Le ministre jurassien de la santé, Jacques Gerber, livre sa réaction sur l’arrivée d’un groupe privé vaudois dans le capital de l’HJB: