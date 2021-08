HJB : « Pas une bonne nouvelle » pour le SSP

Malgré les annonces de la direction de l’Hôpital du Jura bernois qui se veut rassurante sur le maintien de l’emploi et de la CCT actuelle, le Syndicat des Services Publics reste méfiant au lendemain de l’avènement de Swiss Medical Network comme actionnaire majoritaire de l’HJB. « Pour nous ce n’est pas une bonne nouvelle. Le SSP accorde une importance primordiale au fait de maintenir les hôpitaux dans le giron public parce que la santé n’est pas une marchandise », réagit le responsable régional du SSP Jura Thomas Sauvain qui rappelle aussitôt le passé douloureux entre le syndicat et le groupe privé. « Swiss Medical Network est quand même un partenaire conflictuel, rappelons-nous du démantèlement de la CCT des hôpitaux neuchâtelois lorsqu’ils ont repris l’Hôpital de la Providence et le conflit qui s’en est suivi avec les grévistes durant plusieurs mois », lâche Thomas Sauvain.