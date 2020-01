La folie jurassienne s’exporte en Amérique du Sud

Pour lui, c’est probablement dans la suite logique. Après une tournée dans les fermes de la région, et dans les villes de Suisse, pourquoi pas l’Amérique du Sud ? Christophe Meyer va bientôt partir avec le groupe « Fou » en Colombie et en Equateur pour trois semaines. Les rockers ajoulots entameront ce voyage à Bogota, avant d’enchainer les festivals et dates à Cali, Medellin ou Quito.

C’est une redécouverte pour « Fou », car le groupe avait déjà voyagé en Amérique du Sud dans les années 1990. Et l’époque était différente. Le leader de « fou », Christophe Meyer s’en souvient :