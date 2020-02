Sorti(e) de boîte - Minerva SA

Délocaliser la production

La production a été complètement délocalisée fin 2018. Les chaussures sont maintenant développées en Italie et fabriquées en Roumanie. Seuls la direction, les secteurs de la vente et de l'achat des matières premières se trouvent encore dans les locaux d’origine à Porrentruy. Marceline Michon s’y est rendue et a rencontré le directeur de Minerva SA, Matthias Aerni. Son père et son grand-père ont également dirigé l'entreprise.