Sorti(e) de boite – SBK Laser

Il est à la fois artiste et entrepreneur…. Sébastien Kottelat est ce jeudi l’invité de notre rendez-vous économique. Ce Jurassien a lancé il y a trois ans son entreprise évènementielle, SBK Laser, spécialisée dans la technologie laser. Il se charge, seul, de la conception et de la production de spectacle sons et lumières. Sébastien Kottelat a, par exemple, récemment participé au Festival des lumières de Morat.

Nous l’avons rencontré à son domicile à Courroux d’où il travaille. Alexandre Rossé lui a tout d’abord demandé comment il s’était retrouvé dans ce domaine :