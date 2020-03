BKW signe le meilleur résultat de son histoire

BKW peut avoir le sourire. Le groupe énergétique a dégagé le meilleur résultat de son histoire l’an dernier. Il est parvenu à quasiment doubler son bénéfice net. L’entreprise a présenté mercredi matin ses chiffres d’exploitation 2019 lors d’une conférence de presse en vidéoconférence, coronavirus oblige.

Concrètement, le chiffre d’affaires de BKW a augmenté de 7% l’an dernier pour atteindre 2,87 milliards de francs. Une prestation dopée par une forte hausse des recettes dans le domaine des services. Ce dernier représente désormais près de 40% des revenus du groupe. Avec son réseau international regroupant plus de 100 entreprises, BKW souligne qu’il parvient de plus en plus à s’intégrer sur les marchés axés sur la technologie qui sont en croissance.





Un bond de 149%

Au niveau opérationnel, le bénéfice avant intérêt et impôt (EBIT) a augmenté de 19% malgré un effet négatif de 120 millions en raison du maintien des prix de l’électricité à un niveau historiquement bas et d’une augmentation des charges d’exploitation. Le bénéfice net a, lui, bondi de 149% pour atteindre 404 millions contre 162 en 2018.

Au vu de cette performance, l’entreprise proposera lors de la prochaine assemblée générale une hausse des dividendes. Ces derniers devraient passer de 1 franc 80 à 2 francs 20 par action.

La crise du coronavirus a également été évoquée. Les dirigeants ont indiqué que les effets sur BKW restaient encore difficiles à estimer. Le groupe pense toutefois que sa position dans les domaines de l’énergie et des services constituera un avantage dans ces circonstances.





Un résultat salué par le Conseil-exécutif

Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil-exécutif salue ces bons résultats. Le canton de Berne étant actionnaire de BKW, la hausse des dividendes devrait lui rapporter environ 10 millions de francs supplémentaires sur un total d’environ 60 millions. Le gouvernement se félicite, par ailleurs, des efforts consentis par le conseil d’administration pour redéfinir la rémunération des membres de la direction. /comm-alr