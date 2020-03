La BCJ fait un geste pour les indépendants et PME

Dans un contexte économique difficile, la Banque cantonale du Jura annonce faire un geste envers les petites et moyennes entreprises (PME) et les travailleurs indépendants. « Afin de jouer pleinement son rôle de soutien à l’économie jurassienne, la BCJ a décidé de supprimer les amortissements de leurs prêts hypothécaires, prêts et avances à terme fixe qui arrivent à échéance durant la période du 31 mars au 30 juin 2020 », précise l’établissement dans un communiqué. Le processus de suppression des amortissements se fera automatiquement sans demande particulière de la part des indépendants et PME. Ces dispositions ne concernent pas, en revanche, les prêts hypothécaires des particuliers ni des sociétés immobilières. /comm+jpi