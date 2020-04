Rolex, Patek Philippe, Chopard et Tudor se retirent de Baselworld

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor quittent la foire horlogère et joaillière Baselworld pour créer un nouveau salon horloger à Genève, qui se tiendra en même temps que Watches & Wonders, début avril 2021, indiquent mardi les marques dans un communiqué conjoint.

Ce départ fait suite à plusieurs décisions non concertées et unilatérales prises par la direction de Baselworld, dont le report de la Foire en janvier 2021, ainsi que son impossibilité à répondre aux attentes et aux besoins des marques, expliquent ces dernières.

Le nouveau salon, se tiendra à Palexpo comme Watches & Wonders, salon organisé par la Fondation de la haute horlogerie et qui regroupe essentiellement les marques horlogères du groupe Richemont telles que Cartier, IWC et Piaget.

D'autres marques pourront être intégrées, selon des modalités qui restent à définir. La nouvelle manifestation s'dressera en priorités aux détaillants, à la presse et aux clients très importants. /ATS