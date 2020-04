Electricité : nouvelle ligne opérationnelle à Saignelégier

La sécurité d’approvisionnement en électricité est renforcée à Saignelégier. BKW et La Goule ont mis en service la nouvelle ligne câblée depuis la sous-station du Noirmont. Cette infrastructure souterraine mesure plus de quatre kilomètres. Elle met le chef-lieu franc-montagnard à l’abri des perturbations météorologiques. La ligne aérienne est toutefois maintenue pour l’alimentation des stations transformatrices existantes entre Le Cernil et Saignelégier. Elle servira aussi d’alimentation de secours. Le nouveau câblage a coûté 900'000 francs. /rch-comm