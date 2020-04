L’HJB vers un retour à la normale

L’Hôpital du Jura bernois (HJB) se prépare à reprendre ses activités non urgentes dès le 27 avril. La mesure a été autorisée par le Conseil fédéral mercredi la semaine passée. Elle fait partie de la stratégie de sortie de confinement qui doit, dans sa première phase, commencer lundi. Une mesure possible vue la baisse des cas constatés au sein de l’hôpital.

L’HJB indique que « la situation s’est fortement calmée ». Selon un communiqué publié mercredi, l’institution n’accueille « pratiquement plus de patients » atteints du Covid-19. De fait, les équipes se préparent à une reprise progressive de toutes les missions ambulatoires et électives dès lundi. Les listes d’attente sont importantes dans certains secteurs d’activité. Les médecins devront donc juger au cas par cas le niveau de besoin de prise en charge indique l’HJB.







Garder des lits à disposition



Mais sortie de confinement ne veut pas dire saut dans le vide. Des lits seront conservés afin de répondre à un éventuel nouvel afflux de cas infectés par le virus. De plus, les secteurs et les flux resteront bien séparés. Les mesures d’hygiène et de prévention continueront également à être appliquées.

L’HJB invite les patients à reprendre contact avec leurs interlocuteurs de l’hôpital dès maintenant, toutes disciplines confondues. Il s’agit d’éviter les complications et de limiter les risques à cause des reports./jrg