Le Jura appelé à expérimenter un Revenu de Transition Ecologique

Le Gouvernement jurassien est appelé à s’engager dans la transition écologique. Le député vert Baptiste Laville a déposé une motion pour lui demander d’expérimenter un Revenu de Transition Ecologique dans le canton, en vue de l’après-coronavirus. L’élu de Porrentruy estime que cet outil est l’opportunité de réaliser les changements dont la société a besoin pour tendre vers un modèle plus durable, plus juste et plus résilient. Pour Baptiste Laville, l’introduction d’un Revenu de Transition Ecologique représente une évolution significative pour permettre d’allier enjeux sociaux et environnementaux. Développé par une chercheuse de l’Université de Lausanne, l’outil vise à verser un revenu à des personnes en contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien social. L’accompagnement de projets et leur adhésion à une structure démocratique font aussi partie de cette proposition. Le Revenu de Transition Ecologique n’est pas un revenu de base inconditionnel : il ne sépare pas l’activité des revenus, mais oriente et accompagne les bénéficiaires vers des activités novatrices liées à la transition écologique. Baptiste Laville estime que l’expérimentation dans le Jura offrirait un exemple stimulant d’évolution sociétale et des perspectives d’avenir concrètes et durables. Dans sa motion, le député vert n’articule aucun montant, ni aucune source de financement. /rch