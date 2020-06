Plus de 50 millions de crédits Covid-19 octroyés par la BCJ

Plus de 50 millions de francs de crédits Covid-19 ont été octroyés par la Banque cantonale du Jura. Depuis le 26 mars, la BCJ a soutenu près de 300 entreprises jurassiennes afin de couvrir leurs besoins urgents en liquidités, selon le programme de la Confédération. Dans un communiqué de presse, transmis mardi, l’institution financière précise encore que, pour apporter son soutien aux indépendants et PME fragilisés par la crise, les amortissements de leurs prêts hypothécaires, prêts et avances à terme fixe arrivant à échéance durant la période du 31 mars au 30 juin 2020 ont été supprimés. Ainsi plus de 10 millions de francs restent à disposition de l’économie jurassienne, selon le communiqué. /ncp-comm