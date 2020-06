Le Noctambus reprend ses activités

Le Noctambus jurassien assura à nouveau ses prestations à partir du vendredi 3 juillet. Toutes les courses avaient été suspendues depuis le 20 mars en raison du covid-19. L’Association du Noctambus relève que les établissements de nuit ont déjà rouvert pour la plupart et que les 3 et 4 juillet seront marqués par les sorties d’écoles. Les courses se dérouleront donc dès vendredi prochain selon l’horaire habituel dans le district de Delémont et en Ajoie. Les lignes qui desservent les Franches-Montagnes ainsi que La Chaux-de-Fonds et Tavannes seront remises en service à partir du 10 juillet. Quant aux correspondances avec le Moonliner, qui dessert le Jura bernois, elles ne reprendront qu’à partir du 14 août.

Les horaires sont à consulter sur le site du Noctambus. /comm-fco